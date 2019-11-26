Путин обсудил с Зеленским по телефону отсутствие оборудования на возвращенных Украине кораблях и вопросы по газу

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся с учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в нормандском формате.

В ходе разговора президенты обсудили ситуацию с передачей украинской стороне военных кораблей, задержанных ФСБ в районе Керченского пролива, а также газовую проблематику, включая вопросы транзита.

"Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook в очередном видеообращении пообещал, что за три месяца возвращенные Россией военные корабли будут восстановлены.

"Мы вернули корабли. Все как обещали, так и сделали. Да, не все там в порядке - некоторого оборудования там нет. Но сейчас появятся списки, чего нет, и, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет. Во-вторых, в любом случае за три месяца наши военные катера будут готовы", - сообщил Зеленский.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами. А 17 ноября катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу" в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории "Генмола" в Керчи, 20 ноября они прибыли в украинский порт Очакова.

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование. 21 ноября Зеленский сообщил, что Украина будет требовать от РФ вернуть оборудование и вооружение, которых не хватает на возвращенных военных кораблях. По словам президента, на корабле нет части оборудования и вооружения.