Россию могут отстранить от всех спортивных соревнований

На прошлой неделе стало известно, что комитет по соответствию во главе с Джонатаном Тэйлором рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Исполком должен обсудить этот вопрос на заседании в Париже 9 декабря.

Сообщается, что в отчете комитета содержится предложение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ-2022 (ФИФА, как и большинство международных спортивных организаций, подчиняется кодексу WADA).

Таким образом, вторую Олимпиаду подряд российские спортсмены будут в нейтральном статусе без флага и гимна – так же, как в Пхенчхане-2018.

Комитет по соответствию пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тест. Кроме того, Россия может лишиться права проведения крупных международных состязаний с условием, что ранее переданные права на проведение должны быть отозваны, если этому ничего не препятствует. Страна также лишится права на подачу заявок на крупные турниры, в том числе на Олимпийские игры.ты российских спортсменов.