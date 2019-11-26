Россию могут отстранить от всех спортивных соревнований

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, сообщает The New York Times, передает Sports.ru.
На прошлой неделе стало известно, что комитет по соответствию во главе с Джонатаном Тэйлором рекомендовал лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Исполком должен обсудить этот вопрос на заседании в Париже 9 декабря.
Сообщается, что в отчете комитета содержится предложение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ-2022 (ФИФА, как и большинство международных спортивных организаций, подчиняется кодексу WADA).
Таким образом, вторую Олимпиаду подряд российские спортсмены будут в нейтральном статусе без флага и гимна – так же, как в Пхенчхане-2018.
Комитет по соответствию пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тест. Кроме того, Россия может лишиться права проведения крупных международных состязаний с условием, что ранее переданные права на проведение должны быть отозваны, если этому ничего не препятствует. Страна также лишится права на подачу заявок на крупные турниры, в том числе на Олимпийские игры.ты российских спортсменов.
Ожидается, что 9 декабря Исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).