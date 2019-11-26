Фото: пассажирский поезд Elron попал в ДТП

По предварительным данным, инцидент имел место около 6.30. Выехавший на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора автомобиль Mercedes-Benz Viano столкнулся с поездом Elron. Автомобиль получил удар в левую переднюю часть.

Находившаяся за рулем автомобиля 21-летняя женщина получила легкие телесные повреждения. Ее доставили в больницу для осмотра. Помимо водителя в автомобиле никого не было.

По сообщению полиции, водитель был трезв, а также имел действующие водительские права. Погодные и дорожные условия на месте инцидента были хорошими.

По словам руководителя оперативной службы Лыунаской префектуры Оттомара Вирка, по предварительным данным, причиной ДТП могла стать невнимательность водителя автомобиля. «Обстоятельства инцидента будут установлены в ходе следствия, но нельзя исключать, что во время движения водитель был занят посторонними делами, а не управлением. Об этом говорит тот факт, что на месте ДТП отсутствовали следы торможения. В то же время на светофоре мигали красные огни, а поезд находился в поле зрения водителя. В такой ситуации водитель должен был хоть как-то отреагировать», - сказал он.