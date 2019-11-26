Пассажирский поезд Elron попал в ДТП

По предварительным данным, инцидент имел место около 6.30. Выехавший на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора автомобиль Mercedes-Benz Viano столкнулся с поездом Elron. Автомобиль получил удар в левую переднюю часть.

Находившаяся за рулем автомобиля 21-летняя женщина получила легкие телесные повреждения. Ее доставили в больницу для осмотра. Помимо водителя в автомобиле никого не было.

По сообщению полиции, водитель был трезв. Погодные и дорожные условия на месте инцидента были хорошими.