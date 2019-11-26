Вт, 26.11.2019
Ратас привел в правительство тех, кто произносит полные ненависти речи, и теперь жалуется, что наше общественное пространство наполнено ненавистью и оскорблениями. Индрек Саар
1

Пассажирский поезд Elron попал в ДТП

Elron.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Во вторник утром на железнодорожном переезде в Вильянди в пассажирский поезд Elron въехал минивэн, пишет Postimees.

По предварительным данным, инцидент имел место около 6.30. Выехавший на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора  автомобиль Mercedes-Benz Viano столкнулся с поездом Elron. Автомобиль получил удар в левую переднюю часть.

Находившаяся за рулем автомобиля 21-летняя женщина получила легкие телесные повреждения. Ее доставили в больницу для осмотра. Помимо водителя в автомобиле никого не было.

По сообщению полиции, водитель был трезв. Погодные и дорожные условия на месте инцидента были хорошими.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ