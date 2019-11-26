Фото и видео: Кальюлайд в честь визита Владимира Зеленского преподнесла ему неожиданный подарок

Главу Украины сопровождает его супруга Елена Зеленская, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МИД Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Зеленский встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Кадриорге. Известно, что она подарила ему велосипед в честь первого визита.

Президенты примут участие в эстонско-украинском мероприятии Digital Society Sandbox, на котором будет подписан меморандум о сотрудничестве в области электронных технологий.

Также Зеленский встретится с премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Хенном Пыллуаасом.

Зеленский встретится также с командующим Силами обороны Эстонии Мартином Херемом, ознакомится с мобильным госпиталем, который в полевых условиях можно развернуть за час.

Позже он встретится с представителями украинской общины республики.

Вечером в честь президента Украины глава Эстонии и ее супруг Георгий-Рене Максимовский дадут торжественный ужин в театре Estonia.

Состоятся также встречи министров Эстонии и Украины.

Главы МИД Украины Пристайко, Эстонии Урмас Рейнсалу и прибывающий во вторник в Таллин министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус обсудят ситуацию на Украине, после чего выступят с совместным заявлением.