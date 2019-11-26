Отстсранение WADA российских олимпийцев может больно ударить и по футбольной сборной

Российская футбольная сборная должна провести два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Возможное новое отстранение РУСАДА может заставить УЕФА пересмотреть календарь и лишить Петербург такого права.

"Британские СМИ не исключают, что Россия может лишиться права поехать на чемпионат Европы 2020 года, а Санкт-Петербург не сможет принимать матчи. Насколько это вероятный сценарий? Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое – до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе – до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных – тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования WADA.

Формально, даже при том, что первое условие мы выполнили позже – в середине января, – комитет по соответствию WADA его зачел до проведения проверки. Но отдел расследования агентства установил целый ряд несоответствий, база была не аутентична.

Министр спорта Павел Колобков говорил, что это какие-то технические исправления. Я видел этот список. Технические изменения, какие-то погрешности могут быть, но мы все пользователи компьютерной техники. Может быть случайное удаление блока, файла. Но они выявленные несоответствия касаются всей структуры.