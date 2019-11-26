Артемий Панарин снова привел "Рейнджерс" к победе

Артемий Панарин в матче с "Миннесотой" сделал ассистентский хет-трик, сделав три результативные передачи. В первом периоде Панарин ассистировал Брэди Шею, который открыл счет в матче, а за три минуты до конца встречи, когда "Рейнджерс" пригрывали 1:2 точный пас Панарина нашел Адама Фокса, которы ассистировал Крису Крейдеру, восстановившему равновесие - 2:2. Победную шайбу "Рейнджерс" забросили на последних секундах встречи - Райану Строум и Панарин ассистировали Энтони Деанджело - 3:2.

ВСего после 22 встреч на счету Панарина 30 очков (12+18).

Три очка (2+1) набрал в матче с "Вегасом" Александр Радулов. На 11-й минуте Радулов открыл счет в матче, на 37-й минуте помог Джейсону Дикинсону сделать счет 3:1 в пользу "Звезд", а на 52-й минуте россиянин, на счету которого стало 15 очков (8+7) в 24 матчах, установил окончательный счет 4:2 в пользу "Далласа".

Никита Кучеров и Михаил Сергачев по разу зажигали красный свет за воротами "Баффало" (5:2). Кучеров открыл счет на первой минуте встречи, а Сергачев в середине второго периода сделал счет равным 2:2.

Результаты остальных встреч:

Коламбус – Оттава – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Филадельфия – Ванкувер – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Питтсбург – Калгари – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0)

Нэшвилл – Сент-Луис – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1)