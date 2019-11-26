Вт, 26.11.2019
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Реформисты Виймси поддержали старейшину волости Лайне Рандъярв

Лайне Рандъярв.

ФОТО: Erik Prozes

Виймисиское отделение Партии реформ выступило с заявлением в поддержку дальнейшего пребывания Лайне Рандъярв на посту старейшины волости Виймси, пишет Rus.ERR.

Накануне правление регионального отделения заслушало Рандъярв на тему как управления волостью, так и ситуации в сфере образования. По итогам собрания было принято решение поддержать Рандъярв в ее работе на посту старейшины.

Однако депутаты Виймсиского волостного собрания пока не столь категоричны. По словам председателя волостного собрания Таави Котка, недопустимо, когда депутаты узнают о происходящем в волости из газет. В том же духе высказалась и зампред собрания Урве Пало.

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