Реформисты Виймси поддержали старейшину волости Лайне Рандъярв

Накануне правление регионального отделения заслушало Рандъярв на тему как управления волостью, так и ситуации в сфере образования. По итогам собрания было принято решение поддержать Рандъярв в ее работе на посту старейшины.

Однако депутаты Виймсиского волостного собрания пока не столь категоричны. По словам председателя волостного собрания Таави Котка, недопустимо, когда депутаты узнают о происходящем в волости из газет. В том же духе высказалась и зампред собрания Урве Пало.