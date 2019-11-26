Эксперт: хорошее ли сейчас время для покупки недвижимости?

Для того, чтобы констатировать, что эстонский рынок недвижимости в последние годы был активен, не нужно быть ни аналитиком, ни экспертом.

Неужто новый бум

В Таллинне и Тарту полно строительных кранов по всему городу – появились целые новые городские районы. Даже в небольших городках, где десятилетиями не было видно большой строительной деятельности, внезапно возникли новые здания, а многие дома приобрели новый облик благодаря реконструкции.

И действительно, если посмотреть на объемы строительства, то в последние годы в Эстонии новых зданий построено даже больше, чем в злосчастном 2007 году. Если на пике тогдашнего бума недвижимости разрешение на использование получили 567 000 м2 новой жилплощади, то в прошлом году это количество составило 585 000 м2. Настоящий же рекорд будет побит именно в этом году, когда только за три квартала разрешение на использование получили 518 000 м2 нового жилья. Помимо объемов строительства, уровень 2007 года значительно превысили и цены на жилую недвижимость. Если в 2007 году средняя стоимость квадратного метра квартиры составляла самое большее 1200 евро, то теперь сделки в среднем совершаются при цене 1300 евро. Мало кто может позволить себе купить новое жилье за счет одних лишь накоплений. Поэтому общий объем жилищных кредитов, выданных банками, увеличился с 5,6 млрд евро в конце 2007 года до почти 8 миллиардов.

Быстрый рост рынка недвижимости обоснован

Неужели жители Эстонии, воодушевленные идеей покупки недвижимости, опять понабрали кредитов сверх меры и повторяется сценарий 2007 года? Конечно же, нет! При ближайшем рассмотрении, вместо сходства, скорее возникают сложности с тем, чтобы вообще найти что-то общее с 2007 годом. При сравнении объемов строительства следует иметь в виду, что изменились и покупатели, а также их покупательная способность. Начнем с самого важного отличия: теперь на рынке недвижимости покупателей больше. Хотя недвижимость и приобретают в любом возрасте, подавляющее большинство покупателей жилья всё же относится к весьма конкретной возрастной группе – это люди в возрасте около 30 лет или немного старше. Благодаря всплеску рождаемости времен поющей революции число людей в этом возрасте в последние годы достигло рекордно высокого уровня, значительно превысив уровень 2007 года.