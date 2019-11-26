Юри Ратас: увольнение канцлера нельзя считать частью какой-то системы

«Канцлера освободили от должности из-за того, что не было [нормального] взаимодействия между министром и канцлером. Также было нужно дать твердый сигнал на будущее. А министра я освободил от должности по той причине, что у меня не было к нему доверия», - объяснил Юри Ратас, которого цитирует Rus.ERR, и добавил, что не мог допустить продолжения этого кризиса управления в министерстве.