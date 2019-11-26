Юри Ратас: увольнение канцлера нельзя считать частью какой-то системы

Для устранения возникшего в Министерстве сельской жизни кризиса управления было необходимо освободить от должности как министра Марта Ярвика, так и канцлера Иллара Леметти, и считать данный случай частью какой-то системы нельзя, заявил в понедельник вечером премьер-министр Юри Ратас в интервью «Актуальной камере».
«Канцлера освободили от должности из-за того, что не было [нормального] взаимодействия между министром и канцлером. Также было нужно дать твердый сигнал на будущее. А министра я освободил от должности по той причине, что у меня не было к нему доверия», - объяснил Юри Ратас, которого цитирует Rus.ERR, и добавил, что не мог допустить продолжения этого кризиса управления в министерстве.
По его словам, этот случай нельзя истолковывать как часть какой-то системы, это было бы также несправедливо: «Еще раз повторю, что я считаю эстонский госаппарат профессиональным, и я его поддерживаю».