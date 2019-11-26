Вт, 26.11.2019
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  • Юри Ратас: увольнение канцлера нельзя считать частью какой-то системы

Юри Ратас: увольнение канцлера нельзя считать частью какой-то системы

Юри Ратас.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Для устранения возникшего в Министерстве сельской жизни кризиса управления было необходимо освободить от должности как министра Марта Ярвика, так и канцлера Иллара  Леметти, и считать данный случай частью какой-то системы нельзя, заявил в понедельник вечером премьер-министр Юри Ратас в интервью «Актуальной камере».

«Канцлера освободили от должности из-за того, что не было [нормального] взаимодействия между министром и канцлером. Также было нужно дать твердый сигнал на будущее. А министра я освободил от должности по той причине, что у меня не было к нему доверия», - объяснил Юри Ратас, которого цитирует Rus.ERR, и добавил, что не мог допустить продолжения этого кризиса управления в министерстве.

По его словам, этот случай нельзя истолковывать как часть какой-то системы, это было бы также несправедливо: «Еще раз повторю, что я считаю эстонский госаппарат профессиональным, и я его поддерживаю».

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