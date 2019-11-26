В Албании произошло сильнейшее землетрясение: есть погибшие

Одно из самых сильных землетрясений в Албании за несколько десятилетий произошло на западном побережье страны рано утром во вторник, 26 ноября. Институт геологических наук в Тиране и Немецкий центр геологических исследований в Потсдаме сообщили о магнитуде 6,3 по шкале Рихтера, по данным Геологической службы США (USGS), она составляла 6,4. Местные власти сообщают о гибели по меньшей мере трех человек, десятки людей могут находиться под завалами, пишет DW.com.