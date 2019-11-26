Российский олимпийский чемпион попался на допинге

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров отстранен на восемнадцать месяцев за пропуск допинг-тестов решением Антидопинговой панели Международной федерации плавания (FINA), сообщает Р-Спорт.
Захаров является победителем Игр-2012 в прыжках в воду с трехметрового трамплина.
"Получили решение по Захарову от Антидопинговой панели FINA. Он отстранен на 18 месяцев с 22 ноября этого года до мая 2021-го", - сообщил Власенко.
Захаров может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.
Кроме золота Игр в Лондоне на счету 28-летнего Захарова серебро Олимпиады-2012, одно золотая, пять серебряных и одна бронзовая награда на чемпионатах мира, а также десять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали в прыжках в воду на чемпионатах Европы.