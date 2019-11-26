Вт, 26.11.2019
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Российский олимпийский чемпион попался на допинге

Илья Захаров

ФОТО: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров отстранен на восемнадцать месяцев за пропуск допинг-тестов решением Антидопинговой панели Международной федерации плавания (FINA), сообщает Р-Спорт.

Захаров является победителем Игр-2012 в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

"Получили решение по Захарову от Антидопинговой панели FINA. Он отстранен на 18 месяцев с 22 ноября этого года до мая 2021-го", - сообщил Власенко.

Захаров может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Кроме золота Игр в Лондоне на счету 28-летнего Захарова серебро Олимпиады-2012, одно золотая, пять серебряных и одна бронзовая награда на чемпионатах мира, а также десять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали в прыжках в воду на чемпионатах Европы.

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