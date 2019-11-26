Терпение лопнуло и забрызгало окружающих

Ради того, чтобы успокоить обидчивых партнёров по коалиции в лице EKRE, решено, в качестве компенсации за потерю ими уже третьей фигуры в правительстве, преподнести им на блюде голову строптивого канцлера, пишет Вячеслав Иванов.
Еще в субботу премьер-министр, отвечая на упреки в медлительности при решении вопроса об отставке министра сельской жизни, утверждал, что «в политике гораздо большего можно добиться за счет терпения и сотрудничества, нежели с помощью резкости и грубости».
А уже в понедельник на пресс-конференции тот же Юри Ратас сообщил: «Март Ярвик своими словами, поступками и бездействием создал существенные проблемы, что сделало дальнейшее сотрудничество с ним крайне затруднительным». И затем, подумав, добавил: «Если говорить о Ярвике, то доверие к нему не восстановлено. Это и стало причиной. Если говорить о канцлере (Илларе Леметти, – В.И.), то сотрудничества и не было», имея в виду высказанную раньше жалобу министра, что между ним и канцлером не сложилось сотрудничество. В общем, терпение терпением, а без сотрудничества, как ни странно, не обойтись…
«Чтобы восстановить нормальный рабочий режим»
В качестве подзаголовка взята цитата всё с той же пресс-конференции, которая (цитата) объясняет, почему одновременно с министром был уволен и канцлер, хотя к нему лично у главы правительства нет ни одной претензии. Ну, кроме, разве что, того факта, «что на прошлой неделе канцлер не соизволил дать объяснения (по поводу сложившейся между ним и Мартом Ярвиком ситуации, – В.И.) на заседании правительства».
То есть ради того, чтобы успокоить обидчивых партнёров по коалиции в лице EKRE, решено, в качестве компенсации за потерю ими уже третьей фигуры в правительстве, преподнести им на блюде голову строптивого канцлера. Тоже красиво...
Уступка была оценена по достоинству: заместитель председателя партии EKRE и по совместительству министр финансов Мартин Хельме, две недели назад пригрозивший, в случае отставки Ярвика, развалом коалиции, не просто смягчил свою позицию, но и вовсе, можно сказать, пошел на попятный. В интервью нашему изданию он, уже не только от себя индивидуально, но и от лица всей партии отказался от своих прежних показаний: «У меня уже спросили, что стало с моей прежней позицией – если Марта Ярвика снимут, то правительство развалится. Не развалится, нынешнее правительство очень нужно Эстонии».
Напрямую имя виновника (по версии EKRE) Иллара Леметти названо не было, но не надо быть большим прозорливцем, чтобы догадаться, какое условие партия Хельме выдвинула в обмен на свое согласие одобрить «увод» Ярвика, чтобы проглотить обиду на партнеров и сохранить при этом если не лицо, то хотя бы его видимость. Не последнюю роль при этом, похоже, сыграло и согласие Ратаса оформить дело таким образом, чтобы попавший в опалу министр получил солидную денежную сатисфакцию.
Существуют все-таки более-менее четкие критерии, которые позволяют более-менее объективно оценить эффективность и, как следствие, нужность того или иного правительства.
То ли Бах навеял, то ли претензии Иллара Леметти вспомнились, но ни к селу, ни к городу в памяти всплыла старая шутка: «Как стало известно из хорошо коррумпированных источников…».
Кому он нужен, этот Васька?
В своем тексте, хотя это не вполне корректно с профессиональной точки зрения, я привожу так много цитат, потому что в прямой речи самих политиков каждое слово на вес золота, и пересказывать их на свой лад – это поступать, как Рабинович из анекдота, который своему другу по телефону напел Карузо.
В частности, ключевая фраза Мартина Хельме «нынешнее правительство очень нужно Эстонии». А внутри этой фразы ключевое слово «нынешнее». В принципе, это оговорка по Фрейду, которая содержит в себе самую суть возникшей коллизии: любой ценой остаться во власти.
Эстонии, конечно, нужно правительство. И, каким бы оно ни было, его участники, конечно, будут утверждать, что Эстонии нужно именно их правительство. И самое удивительное – они будут искренне верить в то, что утверждают. Но существуют все-таки более-менее четкие критерии, которые позволяют более-менее объективно оценить эффективность и, как следствие, нужность того или иного правительства – хоть для Эстонии, хоть для какой-то другой страны.
Нынешнее правительство работает уже более полугода. За это время, конечно, горы своротить невозможно, да и не нужно. Но из того, что успели сделать, трудно вычленить то, что бесспорно работает на пользу всего общества.
Более-менее заметными можно назвать три деяния нынешнего кабинета. Это, во-первых, снижение акцизов на алкоголь, повышение которых прежнее правительство, во главе с тем же Ратасом, ставило в ряд одной из главных своих заслуг. Во-вторых, завершающий (?) аккорд пенсионной реформы в виде реконструкции второй, накопительной, ступени. С одновременным внеочередным (!) повышением базовой пенсии на сумму, о которой не то что говорить – думать стыдно. И, наконец, в-третьих, решение оставить пока в нетронутом виде существующую нынче систему образования на русском языке. Сопровождая, опять-таки попутно, это решение шагом, создающим некоторую видимость готовности решить проблему безгражданства.
Собственно, все эти достижения, по сути своей, являются паллиативными, призванными не лечить заболевания, глубоко поразившие наше общество, а бороться с их симптомами. Наверное, именно поэтому каждое из них по отдельности и все вместе встретили достаточно жесткую реакцию, как в экспертном сообществе, так и у рядового избирателя.
Ясен пень, нет и не может быть такого правительства, кроме, разве что, любимого советского, которое бы принимало и воплощало в жизнь решения, единодушно одобряемые всем народом с чувством глубокого удовлетворения. Но все-таки хотя бы относительное согласие в обществе при оценке деятельности правительства, как минимум, желательно. Нынешние же противоречия в этом вопросе носят не эстетический и даже не идеологический, а системный характер.
Отбросим словесный камуфляж, сопровождающий то, что происходит на наших глазах, в виде (опять цитата из Ратаса) «приоритетных направлений нашей политики – поддержки семей, построения сплоченного общества, развития основанной на знаниях экономики, а также эффективно управляемого государства». И тогда в сухом остатке мы получим не реальные достижения «очень нужного Эстонии» нынешнего правительства, а заложенные под любое будущее правительство мины замедленного действия, которые, рано или поздно, придется обезвреживать грядущим поколениям политиков. Найдутся ли для этого достойные сапёры, или когда-нибудь все-таки рванет? Хорошо бы – без жертв…