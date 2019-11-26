Терпение лопнуло и забрызгало окружающих

Кому он нужен, этот Васька?

В своем тексте, хотя это не вполне корректно с профессиональной точки зрения, я привожу так много цитат, потому что в прямой речи самих политиков каждое слово на вес золота, и пересказывать их на свой лад – это поступать, как Рабинович из анекдота, который своему другу по телефону напел Карузо.

В частности, ключевая фраза Мартина Хельме «нынешнее правительство очень нужно Эстонии». А внутри этой фразы ключевое слово «нынешнее». В принципе, это оговорка по Фрейду, которая содержит в себе самую суть возникшей коллизии: любой ценой остаться во власти.

Эстонии, конечно, нужно правительство. И, каким бы оно ни было, его участники, конечно, будут утверждать, что Эстонии нужно именно их правительство. И самое удивительное – они будут искренне верить в то, что утверждают. Но существуют все-таки более-менее четкие критерии, которые позволяют более-менее объективно оценить эффективность и, как следствие, нужность того или иного правительства – хоть для Эстонии, хоть для какой-то другой страны.

Нынешнее правительство работает уже более полугода. За это время, конечно, горы своротить невозможно, да и не нужно. Но из того, что успели сделать, трудно вычленить то, что бесспорно работает на пользу всего общества.

Более-менее заметными можно назвать три деяния нынешнего кабинета. Это, во-первых, снижение акцизов на алкоголь, повышение которых прежнее правительство, во главе с тем же Ратасом, ставило в ряд одной из главных своих заслуг. Во-вторых, завершающий (?) аккорд пенсионной реформы в виде реконструкции второй, накопительной, ступени. С одновременным внеочередным (!) повышением базовой пенсии на сумму, о которой не то что говорить – думать стыдно. И, наконец, в-третьих, решение оставить пока в нетронутом виде существующую нынче систему образования на русском языке. Сопровождая, опять-таки попутно, это решение шагом, создающим некоторую видимость готовности решить проблему безгражданства.

Собственно, все эти достижения, по сути своей, являются паллиативными, призванными не лечить заболевания, глубоко поразившие наше общество, а бороться с их симптомами. Наверное, именно поэтому каждое из них по отдельности и все вместе встретили достаточно жесткую реакцию, как в экспертном сообществе, так и у рядового избирателя.

Ясен пень, нет и не может быть такого правительства, кроме, разве что, любимого советского, которое бы принимало и воплощало в жизнь решения, единодушно одобряемые всем народом с чувством глубокого удовлетворения. Но все-таки хотя бы относительное согласие в обществе при оценке деятельности правительства, как минимум, желательно. Нынешние же противоречия в этом вопросе носят не эстетический и даже не идеологический, а системный характер.