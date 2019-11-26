Фото: в Тарту черный лед привел к хаосу на дорогах

За пару часов в Тарту- и Йыгевамаа произошло десять ДТП, причиной которых стали скользкие дороги, сообщила Лыунаская префектура сегодня около 8:30. Виадук Выру в Тарту полностью закрыт из-за аварии, сообщает Postimees.
В настоящий момент на Выруском шоссе из-за аварийных машин образовался затор в движении. Те, кто направляются в город, вынуждены томиться в ожидании. Тем, кто едет из Выру в сторону Тарту, полиция советует пользоваться дорогой, ведущей в город через аэропорт.
Черным льдом покрыты и тротуары в Тарту, всем, кто идет на работу или в школу, должны быть предельно осторожными.
Около 6:00 в Тарту- и Йыгевамаа резко увеличилось количество аварий: машины сталкивались между собой, съезжали с дороги, переворачивались на крышу. В некоторых ДТП люди получили незначительные травмы, сообщает полиция.
Стражи порядка предупреждают, что на дорогах сохраняется опасность гололеда, и призывают всех водителей выбирать соответствующий дорожным условиям стиль вождения.
Внимательными нужно быть и пешеходам, например, в центре Тарту тротуары покрыты черным льдом, такая же ситуация наблюдается и на улице Юликооли.