Фото: в Тарту черный лед привел к хаосу на дорогах

В настоящий момент на Выруском шоссе из-за аварийных машин образовался затор в движении. Те, кто направляются в город, вынуждены томиться в ожидании. Тем, кто едет из Выру в сторону Тарту, полиция советует пользоваться дорогой, ведущей в город через аэропорт.

Черным льдом покрыты и тротуары в Тарту, всем, кто идет на работу или в школу, должны быть предельно осторожными.

Около 6:00 в Тарту- и Йыгевамаа резко увеличилось количество аварий: машины сталкивались между собой, съезжали с дороги, переворачивались на крышу. В некоторых ДТП люди получили незначительные травмы, сообщает полиция.

Стражи порядка предупреждают, что на дорогах сохраняется опасность гололеда, и призывают всех водителей выбирать соответствующий дорожным условиям стиль вождения.