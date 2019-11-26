Вт, 26.11.2019
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  • Фото: в серьезном ДТП в Вильяндимаа пострадали женщина и ребенок, от автомобиля почти ничего не осталось

Фото: в серьезном ДТП в Вильяндимаа пострадали женщина и ребенок, от автомобиля почти ничего не осталось

Полиция получила сообщение, что вблизи Синиаллику на шоссе, ведущим в Каркси-Нуйа, в 7:55 с дороги вылетел легковой автомобиль. Автомобиль был сильно поврежден, пишет Sakala.

По словам сообщившего о ДТП, в машине также плакал ребенок, но автомобиль был настолько деформирован, что внутрь нельзя было заглянуть. На место прибыли спасатели, полицейские и скорая помощь.

Движущийся в сторону Вильянди Renault съехал со скользкой дороги, поскольку водитель потеряла управление. Автомобиль врезался в березу, затем перевернулся через крышу и завалился на бок. В автомобиле находились женщина и ребенок, оба были доставлены в больницу Вильянди. Об их травмах пока ничего неизвестно.

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