Фото: в серьезном ДТП в Вильяндимаа пострадали женщина и ребенок, от автомобиля почти ничего не осталось

По словам сообщившего о ДТП, в машине также плакал ребенок, но автомобиль был настолько деформирован, что внутрь нельзя было заглянуть. На место прибыли спасатели, полицейские и скорая помощь.

Движущийся в сторону Вильянди Renault съехал со скользкой дороги, поскольку водитель потеряла управление. Автомобиль врезался в березу, затем перевернулся через крышу и завалился на бок. В автомобиле находились женщина и ребенок, оба были доставлены в больницу Вильянди. Об их травмах пока ничего неизвестно.