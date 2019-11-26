Пользователей WhatsApp ждут важные перемены

Команда разработчиков WhatsApp активно работает над улучшением возможностей веб-версии мессенджера, которой можно пользоваться через браузер, пишет Ixbt.com.
Пользователи жалуются на то, что веб-версия популярного сервиса для обмена сообщениями и файлами далека по функциональности от мобильных клиентов. За последнее время разработчики реализовали в ней массу улучшений для повышения удобства использования.
На этой неделе разработчики добавили функцию группированных стикеров, которая выражается в возможности выстроить в одну строку несколько стикеров. Эта функция является привычной для пользователей мобильных версий WhatsApp в Android и iOS, но в веб-версии ее не было.
Разработчики добавили, что обновление распространяется поэтапно, а они проверяют возможные ошибки перед началом полномасштабного развертывания.
Ходят слухи о версии WhatsApp для настольных компьютеров и ноутбуков, которая будет работать автономно, независимо от подключения смартфона.