Не вернулся домой из школы: полиция разыскивает 12-летнего мальчика

Мальчик был одет в черную куртку, черные джинсы и темно-синюю шапку. С собой у него был синий ранец.

В ночь на вторник полиция получила сообщение, что в волости Кастре 12-летний Мярт не вернулся домой из школы. После прошедших в Тарту уроков ребенок выключил свой мобильный телефон и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Последний раз его телефон был включен вблизи бульвара Тамме в Тарту. После школы он должен был на автобусе поехать домой, но, по имеющимся данным, не сделал этого.

Ночью и утром полицейские проверили различные места в Тарту, куда ребенок мог направиться. Определенные районы проверили со служебной собакой. Также были прочесаны окрестности дома Мярта и расположенные вблизи перелески.