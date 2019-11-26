Вт, 26.11.2019
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  • Не вернулся домой из школы: полиция разыскивает 12-летнего мальчика

Не вернулся домой из школы: полиция разыскивает 12-летнего мальчика

Пропавший Мярт.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Мярта, который вчера ушел из дома в волости Кастре в Тартумаа и пропал.

Мальчик был одет в черную куртку, черные джинсы и темно-синюю шапку. С собой у него был синий ранец.

В ночь на вторник полиция получила сообщение, что в волости Кастре 12-летний Мярт не вернулся домой из школы. После прошедших в Тарту уроков ребенок выключил свой мобильный телефон и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Последний раз его телефон был включен вблизи бульвара Тамме в Тарту. После школы он должен был на автобусе поехать домой, но, по имеющимся данным, не сделал этого.  

Ночью и утром полицейские проверили различные места в Тарту, куда ребенок мог направиться. Определенные районы проверили со служебной собакой. Также были прочесаны окрестности дома Мярта и расположенные вблизи перелески.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении 12-летнего Мярта, полиция просит звонить по номеру 112.  

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