Латвиец публично поджег себя в отместку бывшей девушке. Спасти его не удалось

Некий мужчина в рижском районе Дзегужкалнс за неделю до своего 38-го дня рождения совершил акт самосожжения: чтобы отомстить бывшей девушке, он поджег себя под окнами ее дома. Она до сих пор находится в шоковом состоянии. Об этом сообщает программа LNT Degpunktā.
В воскресенье, 24 ноября жители дома на улице Вильгельма Креслера в Риге еще не знали, какие трагические события им придется увидеть из окон своего дома.
Около 17.00 к дому подошел мужчина с канистрой бензина. Он облил себя жидкостью и поджег. Пенсионерка, которая стала очевидицей происшествия, позвала на помощь своего сына.
"Просто горел мужчина и все. Мой сын вылил на него ведро воды", - рассказала программе пенсионерка. Спасти мужчину не удалось.
Полиция возбудила уголовное дело, однако все свидетельствует о том, что мужчина совершил самоубийство осознанно.
Бывшая подруга погибшего, пожелавшая остаться анонимной, рассказала полиции о причинах случившегося.
"Некоторое время назад мы расстались. Он все время угрожал, что совершит самоубийство. Он пытался повеситься. После этого он сказал, что подожжет себя под моими окнами, я не воспринимала это всерьез. Он много угрожал. Я просто не верила. Расстались и расстались, но… Мне, конечно, было нелегко, но, как оказалось, ему еще трудней", - рассказала бывшая подруга погибшего.