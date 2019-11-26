Латвиец публично поджег себя в отместку бывшей девушке. Спасти его не удалось

"Некоторое время назад мы расстались. Он все время угрожал, что совершит самоубийство. Он пытался повеситься. После этого он сказал, что подожжет себя под моими окнами, я не воспринимала это всерьез. Он много угрожал. Я просто не верила. Расстались и расстались, но… Мне, конечно, было нелегко, но, как оказалось, ему еще трудней", - рассказала бывшая подруга погибшего.