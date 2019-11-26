WADA опасается давления со стороны МОК, спортивные чиновники России вызваны к Путину

Ранее стало известно, что Комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от всех международных соревнований на 4 года. Ожидается, что 9 декабря Исполком организации согласится с рекомендациями Комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Думаю, МОК будет противодействовать этому. На карту поставлено слишком многое. 12 человек проголосуют за, и, боюсь, мы окажемся в меньшинстве. Я намерена сделать все возможное, чтобы сделать спорт чистым», – заявила Хеллеланд.