WADA опасается давления со стороны МОК, спортивные чиновники России вызваны к Путину

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет бороться против рекомендации Комитета по соответствию WADA отстранить Россию от международных соревнований, передaeт Sports.ru.
Ранее стало известно, что Комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от всех международных соревнований на 4 года. Ожидается, что 9 декабря Исполком организации согласится с рекомендациями Комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Думаю, МОК будет противодействовать этому. На карту поставлено слишком многое. 12 человек проголосуют за, и, боюсь, мы окажемся в меньшинстве. Я намерена сделать все возможное, чтобы сделать спорт чистым», – заявила Хеллеланд.
Как стало известно Чемпионату, в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций. Тема встречи – обсуждение вопросов, связанным с возможным введением исполкомом ВАДА жёстких санкций в отношении России и российских спортсменов.