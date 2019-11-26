Вт, 26.11.2019
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Из-за забастовки рейсы компании Eckerö Line отменены и во вторник

Eckerö Line.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В связи с забастовкой солидарности финского Союза моряков в поддержку бастующего в Финляндии союза работников почты и логистики PAU большая часть рейсов судоходной компании Eckerö Line аннулирована и во вторник.

Во вторник аннулированы рейсы MS Finlandia с выходами в 6 и в 12 часов и в 18.30 и с выходом из Хельсинки в 9 часов и в 15.15, сообщила судоходная компания.

Отменены также рейсы MS Finbo Cargo в 11 часов из Вуосаари и в 15.15 из Мууга, сообщила пресс-служба Eckerö Line.

Eckerö Line связывается с клиентами, у которых забронированы билеты на рейсы, отмененные из-за забастовки, билеты будут перебронированы на рейсы других судов. Клиентам, у которых забронированы билеты на маршрутные суда и на круизы, будет произведено перебронирование без взимания платы или им будут возвращены деньги, отметила судоходная фирма.

В понедельник были отменены все рейсы MS Finlandia и MS Finbo Cargod.

Забастовка не отразится на работе эстонского направления Tallink и Viking Line.

В воскресенье вечером союз PAU сообщил, что забастовка продлится до 22 декабря. Забастовка началась 11 ноября.

Ранее сообщалось, что по оценке Viking Line забастовка солидарности повлияет на планы нескольких тысяч пассажиров, и нанесет компаниям крупные убытки. Под флагом Финляндии ходит большинство паромов Viking Line, поэтому забастовка сильнее всего ударит именно по этой компании.

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