Из-за забастовки рейсы компании Eckerö Line отменены и во вторник

Во вторник аннулированы рейсы MS Finlandia с выходами в 6 и в 12 часов и в 18.30 и с выходом из Хельсинки в 9 часов и в 15.15, сообщила судоходная компания.

Отменены также рейсы MS Finbo Cargo в 11 часов из Вуосаари и в 15.15 из Мууга, сообщила пресс-служба Eckerö Line.

Eckerö Line связывается с клиентами, у которых забронированы билеты на рейсы, отмененные из-за забастовки, билеты будут перебронированы на рейсы других судов. Клиентам, у которых забронированы билеты на маршрутные суда и на круизы, будет произведено перебронирование без взимания платы или им будут возвращены деньги, отметила судоходная фирма.

В понедельник были отменены все рейсы MS Finlandia и MS Finbo Cargod.

Забастовка не отразится на работе эстонского направления Tallink и Viking Line.

В воскресенье вечером союз PAU сообщил, что забастовка продлится до 22 декабря. Забастовка началась 11 ноября.