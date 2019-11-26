Неожиданно: в Таллинне дешевле купить жилье, чем снять его

Столичные наймодатели сейчас запрашивают за квартиру на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Средняя цена квадратного метра съемной квартиры дошла до 16,6 евро, то есть за наем квартиры в Таллинне в среднем приходится платить до 817 евро, к чему добавляются еще и комунальные платежи, передает портал недвижимости City24.
Можно сказать, что столичный наниматель каждый месяц платит собственнику квартиры целых 40% средней цены квадратного метра, которая в октябре по данным Земельного департамента составляла 2040 евро. При сохранении благоприятной рыночной ситуации, снимая квартиру в Таллине в течение десяти лет, квартиросъемщик выплатит собственнику ее полную стоимость!
Снимая квартиру в Таллине в течение десяти лет, квартиросъемщик выплатит собственнику ее полную стоимость!
«Цены за наем квартиры в столице уже достаточно долго демонстрируют, что гораздо разумнее купить квартиру, чем снимать ее. К сожалению, многие продолжают пребывать в статусе нанимателей, так как испытывают трудности с получением кредита на покупку жилья», - говорит руководитель портала City24 Kaрин Ноппель-Кокеров.
По ее словам, сейчас - золотое время для тех, кто целенаправленно инвестировал в квартирную собственность для сдачи ее внаем либо просто имеет лишнюю квартиру, в которой живут и за которую исправно платят наниматели. Цены на квартиры в Таллинне растут, растет и плата за наем.
Средняя стоимость квадратного метра предлагающихся внаем квартир в Таллинне на начало ноября (евро/м2)
Хааберсти 10,7
Кесклинн 23,9
Кристийне 15,5
Ласнамяэ 13,1
Мустамяэ 12,5
Нымме 10,5
Пирита 10,7
Пыхья-Таллинн 9,7