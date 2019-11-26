Неожиданно: в Таллинне дешевле купить жилье, чем снять его

Можно сказать, что столичный наниматель каждый месяц платит собственнику квартиры целых 40% средней цены квадратного метра, которая в октябре по данным Земельного департамента составляла 2040 евро. При сохранении благоприятной рыночной ситуации, снимая квартиру в Таллине в течение десяти лет, квартиросъемщик выплатит собственнику ее полную стоимость!

Снимая квартиру в Таллине в течение десяти лет, квартиросъемщик выплатит собственнику ее полную стоимость!

«Цены за наем квартиры в столице уже достаточно долго демонстрируют, что гораздо разумнее купить квартиру, чем снимать ее. К сожалению, многие продолжают пребывать в статусе нанимателей, так как испытывают трудности с получением кредита на покупку жилья», - говорит руководитель портала City24 Kaрин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, сейчас - золотое время для тех, кто целенаправленно инвестировал в квартирную собственность для сдачи ее внаем либо просто имеет лишнюю квартиру, в которой живут и за которую исправно платят наниматели. Цены на квартиры в Таллинне растут, растет и плата за наем.