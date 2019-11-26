Вт, 26.11.2019
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Неожиданно: в Таллинне дешевле купить жилье, чем снять его

Снимать квартиру в Таллинне не выгодно - дешевле купить ее. Снимок иллюстративный.

ФОТО: meerhof.ee

Столичные наймодатели сейчас запрашивают за квартиру на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Средняя цена квадратного метра съемной квартиры дошла до 16,6 евро, то есть за наем квартиры в Таллинне в среднем приходится платить до 817 евро, к чему добавляются еще и комунальные платежи, передает портал недвижимости City24.

Можно сказать, что столичный наниматель каждый месяц платит собственнику квартиры целых 40%  средней цены квадратного метра, которая в октябре по данным Земельного департамента составляла 2040 евро. При сохранении благоприятной рыночной ситуации, снимая квартиру в Таллине в течение десяти лет, квартиросъемщик выплатит собственнику ее полную стоимость! 

Снимая квартиру в Таллине в течение десяти лет, квартиросъемщик выплатит собственнику ее полную стоимость! 

«Цены за наем квартиры в столице уже достаточно долго демонстрируют, что гораздо разумнее купить квартиру, чем снимать ее. К сожалению, многие продолжают пребывать в статусе нанимателей, так как испытывают трудности с получением кредита на покупку жилья», - говорит руководитель портала City24 Kaрин Ноппель-Кокеров. 

По ее словам, сейчас - золотое время для тех, кто целенаправленно инвестировал в квартирную собственность для сдачи ее внаем либо просто имеет лишнюю квартиру, в которой живут и за которую исправно платят наниматели. Цены на квартиры в Таллинне растут, растет и плата за наем.   

Средняя стоимость квадратного метра предлагающихся внаем квартир в Таллинне на начало ноября (евро/м2)

Хааберсти 10,7

Кесклинн 23,9

Кристийне 15,5

Ласнамяэ 13,1

Мустамяэ 12,5

Нымме 10,5

Пирита 10,7

Пыхья-Таллинн 9,7

Больше информации на портале недвижимости City24. 

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