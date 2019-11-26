Кончаловский: я думал, главное, чтобы хорошее кино было, а дальше мы победим...

«Гений и злодейство / Две вещи несовместные. Неправда: / А Бонаротти? или это сказка / Тупой бессмысленной толпы – и не был / Убийцею создатель Ватикана?»

А что, если он был не убийцей, но всего лишь гордецом, вспыльчивым, любившим деньги, трусом, плевавшим, как сейчас говорят, на дедлайны, подставлявшим, даже предававшим людей, которые ему доверяли? Что, если Микеланджело был, как и все мы, человеком сложным – мог выгнать ученика за то, что тот вчера обедал у Рафаэля, мог простить того, кто подсыпал ему в пищу яд? «Ты мразь, – говорит в одной сцене «Греха» Сансовино. – Но мразь божественная, и за это мы тебя терпим». Потому что у Микеланджело, как и у всякого художника, есть другая сторона: он ищет призрак Данте, пытается говорить с Богом, хочет заполучить огромный кусок каррарского мрамора, прозванный «монстром», чтобы высечь из него абсолютную красоту.

Кончаловский снял еще одно прекрасное кино. Не такое, как пронзительный «Дом дураков» о психиатрическом интернате во время Чеченской войны или убийственно сатирический «Глянец» о буднях российского шоу-бизнеса, или лирическая сказка «Щелкунчик и Крысиный король», или почти документальные «Белые ночи почтальона Тряпицына» об «архангельском Макондо», как сказал Дмитрий Быков, или вскрывающий суть нацизма «Рай». Андрей Сергеевич умеет и любит разное кино – и разную жизнь.

«Символ должен быть темен»

– Почему Микеланджело? В фильме есть эпизод с Рафаэлем, например, но вы сделали героем не Рафаэля...

– Этот вопрос задают все. И я на него отвечаю всегда одинаково: а почему нет? (Смеется.) На месте Микеланджело мог быть Рафаэль, Леонардо, Джотто, Фра Анжелико. Мог быть Репин или мой прадедушка Суриков. Мог быть вообще не художник, а композитор – у меня есть сценарий, который я долго переписывал, о Рахманинове... Я бы мог навесить какую-то интеллектуальную завесу сейчас, но – нет, в принципе это неважно.

Конечно, если говорить постфактум... Я понял, что хочу сделать картину о гениальном человеке, нормальной личности со всеми недостатками, а может, и с еще большими недостатками, чем у других, обладающей каким-то гением, – и вот вопрос: искупает ли гениальность этого человека его поступки? Ответить на этот вопрос я не могу.

– Я смотрел «Грех» как фильм о развеивании иллюзий. Художник – дважды раб: он раб своих страстей и грехов, он может быть мразью, как говорит о герое Сансовино. И он раб сильных мира сего, обслуга, как вы сказали в одном интервью. Если говорить об обслуге – когда это поняли вы?