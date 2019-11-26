Автовладельцам на заметку: в ближайшие годы некоторые виды зимней резины окажутся вне закона

Обычная такая резина имеет более мягкий состав и предназначена для использования в северных странах. В настоящее время на эстонском рынке часто встречаются шины с маркировкой M+S, которые на самом деле не предназначены для использования суровой зимой, а скорее подходят для использования в странах с теплой зимой, где в основном идет мокрый снег.