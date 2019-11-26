Cуммарный ущерб от октябрьского шторма превысил 100 000 евро

В октябре компания PZU Kindlustus (PZU) возместила клиентам ущерба на сумму около 2,9 миллиона евро, это на 4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Всего же за этот год размер выплаченных PZU компенсаций увеличился на 6%, достигнув 27 миллионов евро.
«Большой ущерб причинил пронесшийся 27 октября по южной Эстонии шторм: по его результатам компания PZU выплатила клиентам свыше 100 000 евро возмещений», – сказала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.
К примеру, на одну пристройку к зданию упали сразу четыре дерева – по одному с каждой стороны – что привело к 10 000 евро ущерба. Поскольку клиент застраховал все находящиеся на территории постройки, ущерб подлежит возмещению.
«Заключая договор жилищного страхования, следует запросить предложение в отношении не только жилого дома, но других хозяйственных построек. Страхуется всегда конкретное здание, а не участок целиком», – добавила Хабакукк.
Среди всех видов страхования больше всего возмещений пришлось на дорожное страхование и страхование каско – 2,2 миллиона евро.