Cуммарный ущерб от октябрьского шторма превысил 100 000 евро

В октябре компания PZU Kindlustus (PZU) возместила клиентам ущерба на сумму около 2,9 миллиона евро, это на 4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Всего же за этот год размер выплаченных PZU компенсаций увеличился на 6%, достигнув 27 миллионов евро.