Британский хоккеист ослеп из-за страшной травмы, но планирует попасть на Олимпиаду

На протяжении последних трёх недель я получил советы от трёх разных офтальмологов. Все они сказали одно и то же — повреждение сетчатки необратимое, но лишь частично. Я могу себе вернуть зрение, но это будет явно не быстрый процесс. Будет ли этого достаточно для возвращения в профессиональный спорт, покажет время», — заявил Уорд.