Вт, 26.11.2019
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  • Британский хоккеист ослеп из-за страшной травмы, но планирует попасть на Олимпиаду

Британский хоккеист ослеп из-за страшной травмы, но планирует попасть на Олимпиаду

Сэм Уорд

ФОТО: Steven Paston/PA Wire/PA Images

Один из ведущих игроков сборной Англии по хоккею на траве Сэм Уорд получил тяжелейшие травмы в результате попадания мяча в голову во время квалификационного матча к Олимпийским играм в Токио.

 Как сообщает Championat.com, спортсмен получил трещину вдоль черепа и ослеп на левый глаз.

«Мне сообщили, что повреждение сетчатки глаза настолько серьёзно, что полного восстановления не случится никогда. Вообще неизвестно, на какую степень восстановления я могу рассчитывать.

На протяжении последних трёх недель я получил советы от трёх разных офтальмологов. Все они сказали одно и то же — повреждение сетчатки необратимое, но лишь частично. Я могу себе вернуть зрение, но это будет явно не быстрый процесс. Будет ли этого достаточно для возвращения в профессиональный спорт, покажет время», — заявил Уорд.

Несмотря на это, Уорд попытается вернуться в спорт. Он заявил, что сделает все, чтобы попасть в состав команды, которая отправится на Олимпиаду в Токио.

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