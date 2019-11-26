Из-за сухого воздуха многие жители Эстонии принимают душ с открытой дверью. А вы?

Исследование, проведенное этой осенью компанией Philips, показало, что самой распространенной проблемой со здоровьем во время отопительного периода является сухость слизистой оболочки носа – это отмечают 87% жителей Эстонии. 49% респондентов также жалуются на сухость и раздражение в горле, а 15% считают, что из-за сухого воздуха болеют чаще обычного.

Чуть менее половины респондентов, 49%, никогда не измеряли уровень влажности ни дома, ни на работе, лишь 16% принявших участие в опросе используют увлажнитель воздуха и 7% – очиститель воздуха.

51% респондентов пользуется для повышения влажности народными методами – наиболее распространенные из них приведены ниже.

Ведра с водой рядом с радиаторами отопления

Одна из наиболее популярных уловок – поставить под батареей или рядом с ней открытые емкости с водой, что повышает водяную взвесь в воздухе. Продаются даже специальные емкости с крючками, чтобы вешать их непосредственно на радиатор отопления.

Комнатные растения – природные очистители воздуха

Если у вашего зеленого питомца опадают или вянут листья, то скорее всего, влажность воздуха оставляет желать лучшего. Растения – не просто элементы дизайна. Они также способствуют увлажнению и очищению воздуха, через микроскопические поры поглощая летучие вещества. Считается, что на площади 85 квадратных метров должно обитать от 8 до 9 комнатных растений среднего размера.

Частое мытье пола

Некоторые неленивые жители страны постоянно моют полы в надежде на повышение влажности воздуха. Исключительно с логической точки зрения такой метод должен работать. Кроме того, он помогает предотвратить образование трещин в напольном покрытии. Проблема только в том, что для того, чтобы влажные полы оказали какое-то влияние на воздух, мыть их нужно не менее двух раз в день.

Сушка белья на батареях и сушилках, а не в сушильной машине

Распространенный метод повышения влажности в помещении – отказ от сушильной машины. Мокрое белье сохнет на сушилке или батарее до восьми часов, все это время испаряя влагу.

Проветривание

Отправляясь на работу, многие респонденты оставляют открытыми два-три окна, впуская в помещение свежий воздух и влагу. Проветривание, вне всякого сомнения, полезно (например, проветривание перед сном положительно скажется на качестве сна), но это метод будет не особо эффективным, если влажность воздуха на улице невысока.

Принятие душа с открытой дверью

Некоторые участники опроса утверждают, что с сухостью воздуха дома им помогает бороться принятие душа с открытой дверью. Пока человек стоит под душем, водяной пар мигрирует в другие помещения, повышая влажность воздуха.