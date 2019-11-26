Вт, 26.11.2019
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В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

Фото иллюстративное.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Столкновение двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали привело к гибели 13 французских военнослужащих, объявили во вторник в Елисейском дворце, пишет Интерфакс.

Катастрофа произошла вечером в понедельник. Погибли военные, принимавшие участие в операции против экстремистов.

Все погибшие служили в сухопутных войсках. О том, почему столкнулись французские армейские вертолеты, в сообщении канцелярии французского лидера не говорится.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования родным и близким погибших. «Президент высоко ценит мужество французских военных, служащих в Сахеле, а также их решимость продолжать выполнение поставленных задач», – говорится в заявлении Елисейского дворца.

Основная задача французского контингента в Мали – помощь в борьбе против местных экстремистских группировок.

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