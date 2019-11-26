В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

Катастрофа произошла вечером в понедельник. Погибли военные, принимавшие участие в операции против экстремистов.

Все погибшие служили в сухопутных войсках. О том, почему столкнулись французские армейские вертолеты, в сообщении канцелярии французского лидера не говорится.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования родным и близким погибших. «Президент высоко ценит мужество французских военных, служащих в Сахеле, а также их решимость продолжать выполнение поставленных задач», – говорится в заявлении Елисейского дворца.