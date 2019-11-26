В Финляндии начнется выпуск мясопродуктов без мяса: дойдут ли они до эстонских прилавков?

По словам председателя правления HKScan Estonia Анне Мере, они еще не знают, что это за продукты. «Hes-Pro давно занимается разработкой этой продукции. Сейчас мы ждем, как будут выглядеть эти продукты, какими будут цена и упаковка», - сказала Мере.

"Как только они будут готовы, мы оценим потенциал рынка в Эстонии и других странах Балтии. По нынешнему плану сначала они поступят в продажу в Финляндии, остальное будем рассматривать по мере поступления", - добавила Мере.

"Мясо и мясные продукты по-прежнему находятся в центре нашего внимания. Мы следим за тенденциями рынка и смотрим, чего хотят потребители. Если мы увидим, что эти продукты могут прийтись здесь кстати, мы рассмотрим их запуск на рынок".

Конкуренты HKScan уже производят искусственное мясо, но скептически относятся к эстонскому рынку. По словам исполнительного директора мясокомбината Atria Estonia Олле Хорма, компания предлагает альтернативу мясу за пределами Эстонии, но здесь потребление мяса только увеличивается.

Покупательские привычки меняются

В сообщении для биржи HKScan отмечает, что изменения в потребительских привычках привели к увеличению спроса на растительные продукты и что как мясная промышленность, так и Hes-Pro, заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом росте.

«Сотрудничество с Hes-Pro является для HKScan естественным шагом, так как это часть новой стратегии группы. Оно поддерживает стремление компании стать более диверсифицированным производителем продуктов питания и расширяться за счет новых категорий продуктов», - сказал генеральный директор HKScan Теро Хеммиля.

Новые продукты из растительного белка будут сначала выведены на рынок в Финляндии, но HKScan также планирует продавать их на других рынках Балтии. Компания выпустит новые продукты под собственной торговой маркой.

«Мы заметили растущий спрос на растительные продукты несколько лет назад и начали разрабатывать собственные продукты на основе растительного белка», - сказал председатель правления Hes-Pro Хейкки Салмела.

В то время как в Скандинавии потребление мяса снижается, в Эстонии оно увеличивается: в прошлом году оно составляло 87 килограммов на человека в год.

«Учитывая, что после вспышки африканской чумы свиней три года назад количество свиней в Эстонии резко сократилось, а самообеспеченность эстонской свининой снизилась на 70 процентов, удовлетворить мясной голод эстонского народа довольно сложно», - сказал исполнительный директор Atria Eesti Олле Хорм.

Хотя, по оценке председателя правления HKScan Estonia Анне Мере, потребление мяса в Эстонии растет, а вместе с ним - и доходы от продаж, затраты также возрастают, что приводит к значительному снижению валовой прибыли.