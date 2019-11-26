Ратас разъяснил подробности казуса с Ярвиком и Леметти

«Я провел сегодня утром встречу с канцлерами наших министерств и обсудил с ними все, что произошло в Министерстве сельской жизни, включая отставку министра и увольнение канцлера, – написал Ратас в Facebook. – Вместе с тем, я поблагодарил их всех за вклад в ежедневную работу своих ведомств и призвал их поддержать своих подчиненных так же хорошо и ответственно работать».

«Мое обращение к нашим чиновникам однозначное и четкое — государственные служащие Эстонии в случае необходимости должны обращать внимание правоохранительных органов на нарушение закона, а о других проблемных ситуациях — извещать свое начальство, госсекретарей или премьер-министра. Они не должны бояться, что произойдет безосновательное политическое вмешательство в их работу», – написал Ратас.

По словам Ратаса, он обсудил с канцлерами в более широком плане важность политического руководства, роль чиновников в развитии эффективного сотрудничества.

«Я рад отметить, что мы сходимся во мнении, как лучше управлять Эстонией и как наилучшим способом развивать нашу страну. Я благодарю всех участников встречи, приятной и придающей уверенности. С такой государственной службой наша страна в надежных руках», - написал Ратас, подводя итог своей встречи с канцлерами министерств.

Напомним, что правительство приняло решение освободить Иллара Леметти от должности канцлера на состоявшемся в понедельник утром внеочередном телефонном совещании, поскольку, по оценке министра сельской жизни Ярвика, между ним и канцлером ведомства Леметти не складывалось сотрудничество в течение как минимум полугода. Вчера же и сам министр потерял свой пост, а президент Кальюлайд выразила сожаление, что канцлер Леметти был уволен.