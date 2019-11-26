Строительство променада в Йыхви вновь переносится

Препятствия на строительстве этого объекта стоимостью около миллиона евро возникли из-за абсолютно разного толкования договора между строительной фирмой Terre Ehitus и волостным управлением, и стало ясно, что к сентябрю территория между концертным домом и новым торговым центром готова не будет.

"Каблучки" так и остаются мечтой волостного старейшины

Волостной старейшина Макс Каур весной уверенно заявил общественности, что возникшие проблемы будут решены. "Наши женщины вскоре, цокая каблучками, пойдут по променаду к концертному дому или к новому и крупнейшему в Ида-Вирумаа торговому центру - Pargi Keskus.

Волостное управление в конце июня отказалось от договора с Terre Ehitus, даже от гарантийных обязательств на доселе проделанные работы, не воспользовавшись возможностью востребования неустойки. Соответственно подписанному Максом Кауром соглашению, волостное управление согласилось выплатить Terre Ehitus за выполненные работы еще около 35000 евро, компенсировав и юридические расходы этой фирмы.

В ходе проведенного летом конкурса госпоставок волостное управление выбрало RTS Infraehitus, которое обязалось завершить строительство дополнительного участка променада и музыкальной площадки к концу ноября. Когда в начале сентября "СП" поинтересовалась у Макса Каура, почему на объекте не ведутся работы, он объяснил, что со строительством все в порядке, просто оно еще незаметно.

Строитель ссылается на климат, волость - на другие проблемы

Теперь, когда до сроков осталось меньше недели, а Pargi Keskus готовится к торжественному открытию в пятницу, нет даже признаков того, что находящаяся между ним и концертным домом музыкальная площадка будет готова. Основание уложено, но плитку еще и не начали укладывать, не установлено и освещение на тротуарах. Как временное решение, на прошлой неделе тротуары, ведущие к концертному дому, были отсыпаны асфальтной крошкой.

В прошлую пятницу RTS Infraehitus весь объект "упаковало". Член правления фирмы Рейн-Эрик Каар подтвердил "СП", что в строительстве началась "технологическая пауза", означающая приостановку работ. "Сейчас мы консервируем объект, готовим возможности для временного передвижения и чтобы зимой можно было проводить обслуживание дорог".

Каар сказал, что на весну остается укладка плитки, а также установка скамеек, урн для мусора, прочих элементов, озеленение. Причиной приостановки работ Каар называет прежде всего погодные условия. "В холода такие работы проводить нельзя", - он отметил, что работы продолжатся весной, когда будет стабильно плюсовая температура.

НАТАЛЬЯ АБЕЛЬ: Этот объект и так уже стал золотым.

Помощник волостного старейшины Наталья Абель сказала "СП", что у RTS Infraehitus работы затянулись из-за проблем с поставкой материалов, прежде всего плит, светильников.

По словам Абель, волостное управление планирует оштрафовать RTS Infraehitus за превышение сроков, но размер суммы она пока не смогла назвать. "Это нарушение договора, и мы доселе не услышали ничего о каких-то непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременному завершению работы", - заявила Абель на прошлой неделе.

По ее словам, перенос завершения работ для волости не очень хорошее дело. "Объект и так уже стал золотым".