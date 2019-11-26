Кертту Кирьянен: явление под названием «пристающий инструктор по вождению»

Думаю, что каждый человек слышал рассказы о том, как инструкторы по вождению кричат, щупают, отпускают неуместные комментарии, или вообще ведут себя непрофессионально.

И хотя я слышала страшные рассказы о пристающих инструкторах по вождению, мне даже в голову не приходило, что в один прекрасный день и я получу такой опыт. Людям вообще свойственно думать, что с ними такого не случится. Однако случается.

Мой инструктор по вождению ко мне приставал. Это настолько заезженная фраза, что люди уже даже не обращают на нее внимания. Скорее с печалью смотрят на тебя и констатируют, мол, да, еще один такой случай. Кажется, что мы уже привыкли к тому, что хороший инструктор по вождению – это исключение, а не правило, хотя должно быть наоборот.

С первого урока вождения я помню, как инструктор говорил об одной своей 16-летней ученице. А именно, та 16-летняя девочка пожаловалась матери, что инструктор к ней пристает. Он смеялся и говорил, что если совершеннолетний человек чувствует, например, что не хочет пойти с учителем поплавать, то он же может об этом сказать.

На следующих уроках я услышала много «замечательных» историй о других учениках. Я не статистик, но осмелюсь предположить, что не могли все сто его предыдущих учеников быть глупыми, неумелыми и идиотами.

Тут важно отметить, что я, по его словам, был намного умнее остальных. Намного интеллигенте и лучше. По его словам, у меня все сразу получалось. Под всем я подразумевают езду по шоссе по прямой, поскольку кроме этого мы ничем особо не занимались.

В какой-то момент стало обычным, что перед началом урока он гладил мне руку и говорил, как нам здорово вместе. Однажды во время езды по шоссе инструктор сказал, что если бы нам не нужно было возвращаться назад, он умчался бы со мной в Латвию.

Пиком же стало, когда он взял меня за ухо, потянул за него и похотливо спросил плохая ли я девочка.

После того, как я провалила экзамен по вождению, я поняла, что мне нужно сменить инструктора. Во-первых, потому, что эмоционально я больше не могла смотреть на этого человека. Во-вторых, я поняла, что для сдачи экзамена мне нужны другие знания, чем езда прямо.

Почему я не ушла сразу? Думаю, что по той же причине, почему не уходят те женщины, которых бьют дома. Это какой-то феномен жертвы, который трудно понять, пока сама не окажешься в такой ситуации.

Я должна огорчить всех тех, кто думает, что моя история это исключение. Я написала в социальной сети, что планирую писать на эту тему, и получила десятки писем как от мужчин, так и от женщин, которые поделились со мной своим опытом. Ужасным опытом.

Один инструктор считал необходимым обнимать ученика после урока. Другой оскорблял ученика, который после пяти уроков не ездил как обладатель водительских прав. Третий инструктор советовал для того, чтобы сдать экзамен, переспать с ним. Все эти истории, которые я прочитала, произошли в течение последних пяти лет, а не в какие-то мохнатые русские времена.

Указанная выше 16-летняя девочка, к которой мой инструктор по вождению приставал, была смелой, чтобы рассказать о происходящем своей матери, но не все настолько отважны. Поэтому нужно следить за теми знакомыми, особенно если они молодые, которые учатся на права, и не отмахиваться, если они жалуются, что инструктор отпускает неуместные комментарии.