Названы лучшие авиакомпании мира

Ежегодно эксперты агентства по авиационной безопасности и рейтингу продуктов AirlineRatings.com называют лучшие авиакомпании в мире по нескольким критериям. В их числе уровень безопасности, возраст самолетов, отзывы пассажиров, инвестиционные рейтинги, персонал, предлагаемые услуги и прибыльность, пишет Turizm.

В итоге обладателем главной награды стала компания Air New Zealand. Специалисты особенно отметили ее роскошные салоны, первый класс, развлечения в полете и экологическую составляющую. По другим критериям перевозчик также находился среди лидеров. «За последние 10 лет авиакомпания сократила расход топлива и, как следствие, выбросы углерода почти на 22%, что выше среднего показателя по отрасли», — сообщают эксперты. Кроме того, Air New Zealand названа пионером в ряде важных отраслевых инициатив, таких как биотопливо, более эффективные траектории полета и усовершенствования на земле, например, электромобили.

Прошлогодний победитель Singapore Airlines занял второе место. В этом году сингапурский перевозчик назван лучшей компанией в номинации «услуги первого класса». Бронза досталась All Nippon Airways.

Далее в рейтинге идет австралийская Qantas. Эксперты оценили ее испытательные полеты самого продолжительного рейса в мире из Лондона в Сидней, а также назвали лучшим перевозчиком по части обслуживания внутренних маршрутов и залов ожидания. В топ-10 также вошли Cathay Pacific, Emirates, Virgin Atlantic, EVA Air, Qatar Airways и Virgin Australia.