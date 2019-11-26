Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 53 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 53 евро
Туда-обратно из Таллинна в Найроби начиная с 390 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 438 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 449 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Шри-Ланку начиная с 452 евро
Туда-обратно из Таллинна на Занзибар начиная с 516 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 38 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Северную Грецию начиная с 89 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Афины начиная с 90 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Исландию начиная со 144 евро