Подавшая на строителя в суд семья одержала победу, но осталась без компенсации в 26 тысяч евро

Семья, которая спорила с застройщиком из-за покрывшегося плесенью чердака, одержала победу в суде, но так и не получила компенсацию в размере 26 000 евро, потому что сначала суд оставил обеспечение иска без удовлетворения, а затем и судебный исполнитель прекратил производство из-за ликвидации компании, пишет Äripäev.
Аво и Тийна Пяртель, которые планировали построить дом в Арукюла в Харьюском уезде, рассказали о том, как они нашли в интернете специализирующееся на производстве модульных домов паевое товарищество Loode Arendus, руководитель и владелец которого Рауль Лоометс производил впечатление заслуживающего доверия человека. Это был мужчина в годах, и свой товар он продавал хорошо.
Стоимость коробки дома с установкой составила почти 50 000 евро, и все продолжалось гладко до тех пор, пока Аво Пяртель не обнаружил, что казавшийся поначалу крайне симпатичным строитель строит для дома совершенно другую крышу.
Теперь семья, несмотря на победу в суде, должна сама найти деньги на замену крыши, ликвидацию грибка и другие работы.
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