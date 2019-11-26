Подавшая на строителя в суд семья одержала победу, но осталась без компенсации в 26 тысяч евро

Аво и Тийна Пяртель, которые планировали построить дом в Арукюла в Харьюском уезде, рассказали о том, как они нашли в интернете специализирующееся на производстве модульных домов паевое товарищество Loode Arendus, руководитель и владелец которого Рауль Лоометс производил впечатление заслуживающего доверия человека. Это был мужчина в годах, и свой товар он продавал хорошо.