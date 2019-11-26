Футболисты лондонского "Арсенала" выражают недовольство главным тренером и требуют отставки

По данным The Telegraph, игроки недовольны выбором состава, тактикой и инструкциями, которые дает специалист. В команде есть те, кто поддерживает тренера, но они в меньшинстве.

В целом команда не видит прогресса в игре под руководством Эмери и считает, что «Арсенал» потерял свою идентичность. Кроме того, футболисты не верят, что при Эмери они пробьются в Лигу чемпионов. А это может повлиять на будущее в команде Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта, которым предстоит вести переговоры о продлении контрактов.

Кроме того, ситуацию в «Арсенале» ухудшили перестановки в «Тоттенхэме», где Жозе Моуринью сменил Маурисио Почеттино. В случае отставки Эмери, которую уже обсуждали, самый вероятный вариант – Фредди Юнгберг, который станет исполняющим обязанности до лета, а помогать ему будет Стив Боулд.