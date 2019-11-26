Хороших работников мало и ими надо делиться: более 40% людей заняты на двух и более работах

Опрос работников дал понять, что доход 43% опрошенных приходят от нескольких работодателей. Основной причиной — увеличение дохода – выбрал 41% опрошенных, а 17% сказали, что для них это способ саморазвития. Интересно, что 15% не смогли сказать «нет» предлагаемой работе.

17% опрошенных сказали, что у них есть свой бизнес. Но только у 10% бизнес является основным источником дохода. Остальные ведут свое дело пассивно.

Ответы работодателей показали, что большинство менеджеров (80%) знают, что их сотрудники работают в нескольких местах. И 77% работодателей заявило, что открыто договаривались с работником о его нескольких работах. Но в перевес этому сами работники сказали, что только 22% из них спросило мнение работодателя, и только 19% сказали, что работодатели хорошо относятся к их работе в нескольких местах.

Большинство опрошенных заняты только на двух работах, но 15% работают минимум на трех. Хоть статистика и показывает, что как минимум четверть заняты на нескольких работах, работодатели стараются этого не замечать. 44% работодателей считают, что 10-20% их работников могут работать еще и в другом месте, 12% верит, что примерно 30%, что ближе к правде. Но ни один работодатель не считает, что четыре из десяти работников его фирмы заняты на нескольких работах.

К работе в нескольких фирмах многие работодатели относятся больше позитивно или приемлемо, так как хороших работников мало и ими надо делиться. Но результаты показывают, что немногие работодатели хорошо осведомлены о рабочей жизни членов своей команды.

Значительно больше было негативных комментариев, в которых работодатели утверждали, что работая в нескольких местах, люди приносят вред фирме, так как чрезмерно устают, часто заняты другими обязанностями, неспособны сосредоточиться, а составлять графики с такими работниками особенно сложно.