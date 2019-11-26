Не рискуйте залоговыми деньгами: как обновить съемную квартиру, не делая ремонта

Переехав в съемную квартиру, квартиранты часто просто смиряются с фактом, что у них появилась крыша над головой, а на самом деле интерьер настолько не соответствует их вкусу, что они никак не могут ощутить себя дома. Наймодатель однако не разрешает делать ремонт, и частенько это указано в договоре найма. Самовольно перекрасив стены, вы рискуете, что с вами или прервут договор, или вы лишитесь залоговых денег.

Дизайнер интерьера Алессандра Вуд поделилась со своими читателями полезными советами, как изменить атмосферу в съемной квартире не делая ремонта. Читаем на портале apartmenttherapy.com.

Съемные наклейки

Найдите в строительном магазине самоклеющиеся, не оставляющие следов картинки, лозунги и тому подобные детали интерьера. Только убедитесь в том, что они легко снимаются и в самом деле не оставят следов.

Новые дверные ручки

Самый легкий прием, как изменить интерьер спальни или кухни: снять старые дверные ручки и в те же отверстия вставить новые, с интересным дизайном. Не выбрасывайте старые, какими бы неприятными они не были: их придется пвернуть на место перед переездом.

Полки

Большинство наймодателей не разрешать вам сверлить стены и вешать на них полки. Но никто не может запретить вам купить напольный стеллаж, поставить его у пустой стены и расставить на нем свои книги и безделушки. Вы сразу почувствуете домашний уют.

Ковры

Пожалуй, самый эффективный способ превратить съемное жилье в уютный дом - постелить на пол яркий ковер. Вы сразу увидите, как преобразится ваше временное жилище.

Шторы