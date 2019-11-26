Вт, 26.11.2019
Ратас привел в правительство тех, кто произносит полные ненависти речи, и теперь жалуется, что наше общественное пространство наполнено ненавистью и оскорблениями. Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Не рискуйте залоговыми деньгами: как обновить съемную квартиру, не делая ремонта

Не рискуйте залоговыми деньгами: как обновить съемную квартиру, не делая ремонта

Съемная квартира.

ФОТО: flickr.com

Поиск идеальной съемной квартиры - тяжелый труд, пишет Kodustiil. Часто, уже заключив договор найма, квартирант не может почувствовать себя дома. 

Переехав в съемную квартиру, квартиранты часто просто смиряются с фактом, что у них появилась крыша над головой, а на самом деле интерьер настолько не соответствует их вкусу, что они никак не могут ощутить себя дома. Наймодатель однако не разрешает делать ремонт, и частенько это указано в договоре найма. Самовольно перекрасив стены, вы рискуете, что с вами или прервут договор, или вы лишитесь залоговых денег. 

Дизайнер интерьера Алессандра Вуд поделилась со своими читателями полезными советами, как изменить атмосферу в съемной квартире не делая ремонта. Читаем на портале apartmenttherapy.com.

Съемные наклейки 

Найдите в строительном магазине самоклеющиеся, не оставляющие следов картинки, лозунги и тому подобные детали интерьера. Только убедитесь в том, что они легко снимаются и в самом деле не оставят следов. 

Новые дверные ручки

Самый легкий прием, как изменить интерьер спальни или кухни: снять старые дверные ручки и в те же отверстия вставить новые, с интересным дизайном. Не выбрасывайте старые, какими бы неприятными они не были: их придется пвернуть на место перед переездом. 

Полки

Большинство наймодателей не разрешать вам сверлить стены и вешать на них полки. Но никто не может запретить вам купить напольный стеллаж, поставить его у пустой стены и расставить на нем свои книги и безделушки. Вы сразу почувствуете домашний уют. 

Ковры

Пожалуй, самый эффективный способ превратить съемное жилье в уютный дом - постелить на пол яркий ковер. Вы сразу увидите, как преобразится ваше временное жилище.

Шторы

Переехав в съемную квартиру, окиньте висящие там шторы критическим взглядом. Если они вам категорически не нравятся, замените их. Найдите хозяйским шторам место в шкафу или в кладовке: вернете их на окна перед окончанием договора найма. 

Читать также

Актуально

Эстония

Читать также

НАВЕРХ