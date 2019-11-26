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Полиция Дрездена показала видео ограбления на миллиард евро. Сокровищницу королей вскрыли топором

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ФОТО: Sebastian Kahnert/AP/Scanpix

Кража драгоценностей из дрезденской сокровищницы саксонских королей «Зеленый свод», которую в СМИ уже окрестили «крупнейшей в послевоенной истории», попала на камеры видеонаблюдения. 

"Злоумышленники топором уничтожили витрину, которая стояла в так называемой «Каменной комнате». В результате они достали оттуда несколько драгоценных камней. В общей сложности это заняло всего несколько минут", – сообщила 26 ноября немецкая полиция, которая опубликовала кадры ограбления. 

Следователи указывают, что воры брали только легкие украшения, которые можно унести. Даже вазы и картины остались на месте. Фотографии украденных артефактов полицейские выложили в Сеть. Ранее ущерб оценили в миллиард евро.

К ограблению группа преступников готовилась заранее. Следователи полагают, что они устроили аварию на линии электропередач, отключив освещение перед замком. После этого они сняли решетку с окна сокровищницы, через которую и попали внутрь. С места преступления они скрылись на Audi A6. 

Над этим делом  работает специальная группа из 20 следователей.

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