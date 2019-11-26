Зеленский в Таллинне: у Киева с Москвой очень сложные отношения, но диалог начался

"С Россией у нас очень сложные отношения. Мы начали диалог, который будет продолжен в нормандском формате на встрече лидеров четырех государств", - сказал Зеленский.

Он подтвердил, что в понедельник у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что на нем не было разговора о предстоящей встрече в нормандском формате.

"Мы не обсуждали нормандский формат, мы уважаем наших партнеров и его будем обсуждать 9 декабря вчетвером: лидеры Германии, Франции, Украины и России", - отметил Зеленский.

"Во вчерашнем разговоре с президентом России по телефону я выразил удовлетворение, что нам вернули наши корабли. Но, как вы знаете, с меньшим оборудованием и мы говорили, чтобы российская сторона вернула все, что было на кораблях, но можно и больше", - сказал президент Украины.

Зеленский сообщил также, что он и Путин обсудили вопрос о поставках и транзите газа. "Год заканчивается и пора подписать долгосрочное соглашение", - сказал президент.

Он также отверг подозрения, что между ним и президентом США Дональдом Трампом была достигнута некая договоренность, способная повлиять на выборы в США. "Мы суверенное государство, мы не вмешиваемся в дела других государств. Все, что было секретно, все опубликовано и доступно для всех. У нас у самих немало проблем, нам есть чем заниматься", - сказал он.