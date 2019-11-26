Берегитесь гололеда: в Южной Эстонии произошло более 20 аварий, есть пострадавшие

«Сегодня около 5:30 в Южной Эстонии стали происходить одна за другой аварии, все они произошли в условиях внезапно возникшей после ледяного дождя гололедицы. Полиция направила в Тарту и Йыгева дополнительные силы, чтобы помочь попавшим в аварии людям, а также организовать движение так, чтобы предотвратить новые ДТП», - рассказал он в интервью BNS.

Вирк отметил, что большая часть аварий произошла в утренние часы пик, но к полудню ситуация на дорогах должна стабилизироваться. «Всего в ранние утренние часы полиция получила сообщения о двух десятках аварий в Южной Эстонии. В основном это были случаи выездов с дороги и попутных столкновений. Много ДТП произошло в Тартуском и Йыгеваском уездах, четыре сообщения об авариях поступило из Вильяндиского и два — из Валгаского уездов», - добавил Вирк.

Большую часть аварий составили несерьезные столкновения, однако, к сожалению, произошло и две аварии с пострадавшими.

В 07:10 в Тартуском уезде водитель BMW не справился с управлением, автомобиль выехал с дороги и несколько раз перевернулся. В аварии пострадала пассажирка, 40-летняя женщина.

В 07:55 в волости Вильянди автомобиль Renault Megane выехал с дороги и опрокинулся на бок. Сидевшая за рулем 42-летняя женщина пострадала, ехавший с ней ребенок отделался легким испугом.