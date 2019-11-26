Вт, 26.11.2019
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Заключить брак в Эстонии в будущем можно будет посредством цифровой подписи

Abielusõrmus

ФОТО: Dan Levine / SWNS/Dan Levine / SWNS

Государство анализирует возможность сделать регистрацию брака цифровой, т.е. доступной через государственный портал eesti.ee.

К весне следующего года будет создан прототип, в ходе которого планируется составить видение того, как можно было бы оформить заключение брака в качестве электронной услуги, пишет портал Geenius.

Хотя государство готово предоставить возможность тем, кто желает регистрировать свой брак в дигитальной форме, это требует внесения изменений в законодательство, поэтому неизвестно, станет ли цифровой брак реальностью и когда это произойдет.

Возможность регистрации брака на основе цифровой подписи анализируется Советом государственных услуг, в состав которого входят представители каждого министерства.

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