Заключить брак в Эстонии в будущем можно будет посредством цифровой подписи

К весне следующего года будет создан прототип, в ходе которого планируется составить видение того, как можно было бы оформить заключение брака в качестве электронной услуги, пишет портал Geenius.

Хотя государство готово предоставить возможность тем, кто желает регистрировать свой брак в дигитальной форме, это требует внесения изменений в законодательство, поэтому неизвестно, станет ли цифровой брак реальностью и когда это произойдет.