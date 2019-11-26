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«Манчестер Юнайтед» собрался установить спонсорский рекорд

Пока "МЮ" играет с логотипом американской компании на футболке. Возможно, на смену американцам скоро придут китайцы.

ФОТО: ANDREJ CUKIC/EPA

«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и оформить самую крупную сделку в мировом футболе, сообщает The Sun.

Как сообщает источник, исполнительный директор клуба Эд Вудворд уже подыскал замену Chevrolet в лице китайской компании Haier, которая является одним из самых крупных производителем бытовой техники в мире.

Руководители китайской компании побывали в Лондоне на прошлой неделе и посетили столичный офис «Манчестер Юнайтед», обсуждая условия готовящейся сделки с английским клубом.

Нынешнее соглашение с Chevrolet «Манчестер Юнайтед» согласовали в 2014 году. Сейчас клуб не намерен продлевать контракт с американской компанией, а хочет досрочно прекратить это сотрудничество. От Haier руководство «МЮ» надеется получать более € 80 млн в год.

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