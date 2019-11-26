Небывалый для Прибалтики случай: суд требует конфисковать нелегально полученную криптовалюту

По одному уголовному делу по-прежнему продолжается досудебное расследование, поэтому материалы дела доступны в небольшом объеме. О деле известно лишь то, что один возможный преступник рассчитался с другим в криптовалюте. Однако именно это стало камнем преткновения, передает Rus.TVNET.

"Этой криптовалютой платили за конкретные действия", - сказала прокурор прокуратуры Курземского района Риги Инесе Линберга. Она открыла информацию о произошедшем преступлении, связанном с криптовалютами. 10 октября суд признал, что криптовалюта была получена преступным путем.

"Собранные доказательства дают достаточное обоснование прийти к выводу, что эта криптовалюта получена преступным путем и связана с преступной деятельностью", - указала Линберга.

Все свидетельствует о том, что в Bitcoin платили за совершение преступления. Впрочем, криптовалюта в последние годы очень популярна для незаконных действий, так как ее практически невозможно отследить.

"Я думаю, это один из первых случаев", - говорит прокурор.

Она признает, что эта первая попытка конфискации криптовалюты в Латвии. В этот раз следователи каким-то образом доказали принадлежность криптовалюты к преступникам, поэтому решено конфисковать все Bitcoin стоимостью в 200 евро.

Конфискацию криптовалюты суд доверил Службе госдоходов. Сейчас СГД эту тему не комментирует. Как указывает передача, понятно, что для конфискации Bitcoin нужно знать, как это сделать.

"В принципе, Bitcoin невозможно отнять, конфисковать", - сказал эксперт по криптовалюте Микус Лосанс. Он указал, что Bitcoin, как и другие криптовалюты, не хранятся в неком централизованном месте, поэтому госучреждению некуда обратиться с просьбой арестовать или конфисковать кошелек электронной валюты.