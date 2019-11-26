Прокуратура и EAS позволили мошенникам выдоить из государства несколько миллионов?

Зарегистрированное в Таллинне на улице Лийми, 1 паевое товарищество MeraTel находится с EAS в партнерских отношениях с июня 2011 года. Фирма просила дотацию на проект под названием «UNIVERSAL INTERNATIONAL SIM-CARD Magic SIM».

Общая стоимость проекта с магическим названием составляла 6 744 500 евро и дополнительно просили 2 360 500 евро, то есть 34,99 процента об общей стоимости. Проект начался в июле 2011 года, а технология MagicSIM должна была появиться к 31 декабря 2012 года.

По окончании проекта фирма подала в EAS и документы, которые должны были доказать, что вся работа реализована и технология разработана. Несмотря на то обстоятельство, что MagicSIM за многие годы до потребителя так и не дошла, в 2013 году предприятие получило от EAS еще и другое денежное вливание. На сей раз это было 154 000 евро на маркетинговые действия с продуктом под названием MagicSIM.

И очень крупные международные работающие в Эстонии предприятия крайне редко могут позволить себе проекты инфотехнологического развития, расходы на которые достигают миллионов. Наши начинающие предприятия борются за денежные премии в размере 10 000 евро. И тут вдруг появляется фирма, бюджет проекта которой ни много, ни мало, а 6,7 миллиона евро…

Когда в августе 2015 года Postimees обратился в эту фирму, чтобы протестировать работающую во всех мобильных сетях чудесную СИМ-карту, то из рассказа руководителя предприятия Игоря Никулина выяснилось, что созданного на миллионы евро эстонских налогоплательщиков и, предположительно, предназначенного для рынков России и Украины продукта в действительности еще нет, и вероятнее всего никогда не появится. Также выяснилось, что по адресу Лийми, 1 никакой центр развития никогда не находился.

И тут началось.

«Обещаю вам, что со своей стороны мы основательное пересмотрим все, что связано с этой фирмой и проинформируем вас о выводах. Это объемная работа, поэтому просим немного терпения»,- написал 10 августа 2015 года являвшийся тогда членом правления EAS Индрек Каю.

EAS даже обратился в Государственную прокуратуру, а Центральная криминальная полиция для расследования возможного преступления возбудила уголовное дело.

Через год, 12 октября 2016 года, ведущий следователь бюро расследования экономических преступлений Центральной криминальной полиции Индрек Кулла сообщил, что полиция самые крупные следственные действия провела и на этой основе можно сказать, что львиная доля выманенных денег была переведена на расчетные счета в разных странах. Осталось только выяснить, куда и для чего точно использовали деньги.

В июле 2017 года Государственная прокуратура сообщила, что по данному уголовному делу подозрения предъявлены четырем лицам: одному юридическому и трем физическим.

А дальше наступило неожиданное молчание. Из месяца в месяц прокуратура сообщала, что уголовное дело находится еще в стадии предварительного расследования. А EAS был вынужден признавать, что поскольку расследование еще не завершено, то и он не может заниматься востребованием сумм.

Таким образом, на данный момент следствие продолжается уже более трех лет и до сих пор не дошло до суда. Вероятнее всего, речь идет о рекорде продолжительности в истории уголовного производства Эстонии.

Когда Postimees на этой неделе снова обратился в прокуратуру, там завели ту же пластинку, которую крутили последние годы: «Сбор доказательств на сегодняшний день завершен, и материалы отправлены прокурору. В ближайшие месяцы он примет окончательное процессуальное решение», - сказал вчера пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас. При этом он не ответил на вопрос, чем обусловлено такое чрезвычайное затягивание производства.