Вт, 26.11.2019
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  • Зайти в Крепостную книгу будет возможно только с помощью ID-карты

Зайти в Крепостную книгу будет возможно только с помощью ID-карты

ФОТО: скриншот с сайта uuskinnistusraamat.rik.ee

Для более надежной защиты личных данных с начала этой недели осуществлять поиск в электронной Крепостной книге возможно, только выполнив вход с помощью своей ID-карты.

«Многие потребители обращались с письмами в Министерство юстиции и к канцлеру права, выражая свое недовольство тем фактом, что информация о принадлежащей им недвижимости доступна любому желающему. Чтобы лучше защитить личные данные людей в быстро развивающемся информационном пространстве, мы решили, информацию о недвижимости в Крепостной книге смогут только зарегистрированные и вошедшие в систему пользователи», - сказала руководитель службы судебных регистров Маргит Вескимяэ.

Изменение гарантирует, что каждый  поиск оставит персонифицированный след, но не будет противоречить принципу гласности Крепостной книги. «Таким образом, принято сбалансированное решение, которое, с одной стороны, позволит избежать досужих запросов от любопытных, а, с другой стороны, сохранит принцип гласности и в то же время правовую защиту», - добавила она.

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