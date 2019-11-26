Зайти в Крепостную книгу будет возможно только с помощью ID-карты

«Многие потребители обращались с письмами в Министерство юстиции и к канцлеру права, выражая свое недовольство тем фактом, что информация о принадлежащей им недвижимости доступна любому желающему. Чтобы лучше защитить личные данные людей в быстро развивающемся информационном пространстве, мы решили, информацию о недвижимости в Крепостной книге смогут только зарегистрированные и вошедшие в систему пользователи», - сказала руководитель службы судебных регистров Маргит Вескимяэ.