Вт, 26.11.2019
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Полиция разыскивает 15-летнюю беглянку

15-летняя Розалия.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Розалии, которая 18 ноября не вернулась из детдома семейного типа в спецшколу Тартумаа.

По словам полицейского по делам молодежи из Тартумаа Кирсики Йыкс, 18 ноября вечером девушка должна была вернуться из детдома семейного типа на учебу в спецшколу, но не сделала этого. Ни близкие, ни школьный персонал не знают, где она могла остановиться. «Девушка через соцсети вышла на контакт с родителями, социальным работником, полицией и другими. Все они удостоверились, что жизни и здоровью Розалии ничего не угрожает. Она сознательно не хочет озвучивать свое местонахождение и возвращаться в школу», - объяснила полицейский.

По словам Йыкс, девушка и ранее сбегала из учебного заведения. И тогда тоже никто не знал, где она проводит время. Тем не менее, Розалию удавалось быстро найти и вернуть к родным или в спецшколу. Как предполагается, беглянка находится в Тарту или Тартумаа, но не исключены другие города и уезды.

Приметы пропавшей: рост 168 см, темные длинные волосы. Последнее время она носила темные джинсы и красно-фиолетовую куртку с меховым воротником. Мобильного телефона у Розалии с собой нет.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении 15-летней Розалии, звонить по номеру 112.

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