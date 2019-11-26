Microsoft снова не дает пользователям обновить Windows 10

Недавно компания Microsoft начала блокировать обновления у пользователей со старыми драйверами Bluetooth компании Realtek. Теперь обновится не получается у пользователей старых версий антивирусов Avast и AVG.
На данный момент приостановлена установка Windows 10 версий 1903 и 1909 — майского и ноябрьского обновлений, пишет Ixbt.com. Пользователи даже не получают предложение обновиться от системы. Устанавливать обновления вручную или через Media Creation Tool компания также не рекомендует. Об этом сообщается в специальном документе в разделе поддержки. Проблема отмечена, как внешняя. То есть она не будет исправляться в Windows 10, а должны быть устранена сторонними разработчиками.
Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast. Под блокировку подпадают все продукты Avast и AVG с антивирусом версии 19.5.4444.567 и более ранними.
К счастью, согласно службам поддержки AVG и Avast, необходимые обновления антивирусов уже доступны.