Вт, 26.11.2019
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Microsoft снова не дает пользователям обновить Windows 10

Windows 10.

ФОТО: Richard B. Levine/imago/Levine-Roberts

Недавно компания Microsoft начала блокировать обновления у пользователей со старыми драйверами Bluetooth компании Realtek. Теперь обновится не получается у пользователей старых версий антивирусов Avast и AVG.

На данный момент приостановлена установка Windows 10 версий 1903 и 1909 — майского и ноябрьского обновлений, пишет Ixbt.com. Пользователи даже не получают предложение обновиться от системы. Устанавливать обновления вручную или через Media Creation Tool компания также не рекомендует. Об этом сообщается в специальном документе в разделе поддержки. Проблема отмечена, как внешняя. То есть она не будет исправляться в Windows 10, а должны быть устранена сторонними разработчиками.

Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10
 

Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast. Под блокировку подпадают все продукты Avast и AVG с антивирусом версии 19.5.4444.567 и более ранними. 

К счастью, согласно службам поддержки AVG и Avast, необходимые обновления антивирусов уже доступны.

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