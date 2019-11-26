Картина дня: визит Владимира Зеленского в Эстонию, жуткий гололед и ДТП с участием поезда

Фото и видео: Кальюлайд в честь визита Владимира Зеленского преподнесла ему неожиданный подарок

Сегодня, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский нанес свой первый официальный визит в Эстонию. Читать далее...

Зеленский в Таллинне: у Киева с Москвой очень сложные отношения, но диалог начался

У Киева с Москвой очень сложные отношения, но страны начали диалог, заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник в Таллинне на совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд пресс-конференции. Читать далее...

Фото: пассажирский поезд Elron попал в ДТП

Во вторник утром на железнодорожном переезде в Вильянди в пассажирский поезд Elron въехал минивэн. Читать далее...

Тедер делает крупную инвестицию в центр Киева

После кризиса жители Киева вновь начали с оптимизмом смотреть в будущее, что дает толчок к развитию торговли. Читать далее...

Дмитрий Егоров: не совершайте ошибку – не уменьшайте свою пенсию

Что изменится в налоговой политике Эстонии в новом году? Самые важные моменты прокомментировал в студии Rus.Postimees вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров. Смотрите интервью в записи!

Прокуратура и EAS позволили мошенникам выдоить из государства несколько миллионов?

Прокуратура на несколько лет забыла материалы уголовного дела о масштабном преступлении со льготами, в результате чего мошенники, обманувшие Фонд развития предпринимательства (EAS) на несколько миллионов евро могут избежать наказания. Читать далее...

Берегитесь гололеда: в Южной Эстонии произошло более 20 аварий, есть пострадавшие

В утренние часы на дорогах Южной Эстонии в условиях гололедицы произошло более двух десятков аварий, сообщил оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк. Читать далее...

Фото: в Тарту черный лед привел к хаосу на дорогах

За пару часов в Тарту- и Йыгевамаа произошло десять ДТП, причиной которых стали скользкие дороги, сообщила Лыунаская префектура сегодня около 8:30. Виадук Выру в Тарту полностью закрыт из-за аварии. Читать далее...

Заключить брак в Эстонии в будущем можно будет посредством цифровой подписи

Государство анализирует возможность сделать регистрацию брака цифровой, т.е. доступной через государственный портал eesti.ee. Читать далее...

Scania окончательно проиграла спор Таллинну о поставке газовых автобусов

Компания Scania была справедливо отстранена от участия в организованном столичной муниципальной фирмой «Таллиннский городской транспорт» (TLT) тендере на поставку ста работающих на газе автобусов. Читать далее...

Подавшая на строителя в суд семья одержала победу, но осталась без компенсации в 26 тысяч евро

Семья, которая спорила с застройщиком из-за покрывшегося плесенью чердака, одержала победу в суде, но так и не получила компенсацию в размере 26 000 евро, потому что сначала суд оставил обеспечение иска без удовлетворения, а затем и судебный исполнитель прекратил производство из-за ликвидации компании. Читать далее...

Поезд Таллинн – Москва в новом году станет курсировать в два раза реже