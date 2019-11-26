Картина дня: визит Владимира Зеленского в Эстонию, жуткий гололед и ДТП с участием поезда

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
Фото и видео: Кальюлайд в честь визита Владимира Зеленского преподнесла ему неожиданный подарок
Сегодня, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский нанес свой первый официальный визит в Эстонию. Читать далее...
Зеленский в Таллинне: у Киева с Москвой очень сложные отношения, но диалог начался
У Киева с Москвой очень сложные отношения, но страны начали диалог, заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник в Таллинне на совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд пресс-конференции. Читать далее...
Фото: пассажирский поезд Elron попал в ДТП
Во вторник утром на железнодорожном переезде в Вильянди в пассажирский поезд Elron въехал минивэн. Читать далее...
Тедер делает крупную инвестицию в центр Киева
После кризиса жители Киева вновь начали с оптимизмом смотреть в будущее, что дает толчок к развитию торговли. Читать далее...
Дмитрий Егоров: не совершайте ошибку – не уменьшайте свою пенсию
Что изменится в налоговой политике Эстонии в новом году? Самые важные моменты прокомментировал в студии Rus.Postimees вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров. Смотрите интервью в записи!
Прокуратура и EAS позволили мошенникам выдоить из государства несколько миллионов?
Прокуратура на несколько лет забыла материалы уголовного дела о масштабном преступлении со льготами, в результате чего мошенники, обманувшие Фонд развития предпринимательства (EAS) на несколько миллионов евро могут избежать наказания. Читать далее...
Берегитесь гололеда: в Южной Эстонии произошло более 20 аварий, есть пострадавшие
В утренние часы на дорогах Южной Эстонии в условиях гололедицы произошло более двух десятков аварий, сообщил оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк. Читать далее...
Фото: в Тарту черный лед привел к хаосу на дорогах
За пару часов в Тарту- и Йыгевамаа произошло десять ДТП, причиной которых стали скользкие дороги, сообщила Лыунаская префектура сегодня около 8:30. Виадук Выру в Тарту полностью закрыт из-за аварии. Читать далее...
Заключить брак в Эстонии в будущем можно будет посредством цифровой подписи
Государство анализирует возможность сделать регистрацию брака цифровой, т.е. доступной через государственный портал eesti.ee. Читать далее...
Scania окончательно проиграла спор Таллинну о поставке газовых автобусов
Компания Scania была справедливо отстранена от участия в организованном столичной муниципальной фирмой «Таллиннский городской транспорт» (TLT) тендере на поставку ста работающих на газе автобусов. Читать далее...
Подавшая на строителя в суд семья одержала победу, но осталась без компенсации в 26 тысяч евро
Семья, которая спорила с застройщиком из-за покрывшегося плесенью чердака, одержала победу в суде, но так и не получила компенсацию в размере 26 000 евро, потому что сначала суд оставил обеспечение иска без удовлетворения, а затем и судебный исполнитель прекратил производство из-за ликвидации компании. Читать далее...
Поезд Таллинн – Москва в новом году станет курсировать в два раза реже
С 7 февраля поезд Таллинн – Москва будет ходить в два раза реже. Предприятие «РЖД» сообщило эстонской стороне, что пошло на этот шаг в целях «снижения убыточности российско-эстонского сообщения из-за низкого международного пассажиропотока». Читать далее...