Scania окончательно проиграла Таллинну спор о поставке газовых автобусов

Компания Scania была справедливо отстранена от участия в организованном столичной муниципальной фирмой «Таллиннский городской транспорт» (TLT) тендере на поставку ста работающих на газе автобусов.
Правомочность данного решения во вторник, 26 ноября, подтвердил Государственный суд, не принявший в производство кассацию Scania, сообщает Rus.ERR.
В конце октября Таллиннский окружной суд посчитал, что фирма TLT действовала законно, отозвав заявку Scania и признав победителем конкурса предприятие Solaris Bus & Coach S.A. Компания Scania пыталась обжаловать это решение в Госсуде, но кассационная жалоба компании не была принята к рассмотрению.
«Я безумно рад, что можно продолжать работу и горожане получат новые и современные автобусы», - прокомментировал новость корреспонденту Rus.ERR председатель правления TLT Денис Бородич, добавив, что новые автобусы могут появиться на улицах Таллинна летом 2020 года.