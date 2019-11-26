Пыллуаас – Зеленскому: Эстония продолжит оказывать Украине поддержку

«Эстония – верный друг Украины. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности государства – неизменна», – сказал Пыллуаас. По словам спикера Рийгикогу, Эстония никогда не признает незаконную аннексию Крыма и поддерживает все инициативы, способствующие окончанию войны на Донбассе и возвращению оккупированных территорий Украине. «Мы не позволим и партнерам по Европейскому союзу и НАТО забыть об этих вопросах. Эстония приветствует стремление Украины к членству в обеих организациях», – отметил Пыллуаас.

Президент Украины Зеленский поблагодарил Эстонию за дружбу и поддержку. Он отметил, что в расчете на душу населения помощь со стороны Эстонии является самой значительной. Президент сказал, что с самого начала поддержка Эстонии была конкретной и реальной – от медицинской помощи больницам до выражения поддержки в рамках международных организаций. Зеленский также отметил, что Украина может многому поучиться у Эстонии. Это касается успехов в сфере проведения реформ и электронного управления.